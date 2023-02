Les meilleurs sites de livraison de fleurs du Canada

Les Canadadiennes et les Canadiens adorent les fleurs. Il existe de nombreux sites Web qui peuvent expédier vos fleurs dans tout le pays, mais comment savoir lequel choisir? À quoi ressemblent réellement les fleurs que votre destinataire recevra? Pour répondre à ces questions, nous avons effectué un test et passé en revue les principales entreprises impliquées dans l'envoi de fleurs au Canada.



Ce que nous avons rapidement d√©couvert lorsque nous avons commenc√© √† √©tudier ce march√©, c'est que de nombreuses entreprises pr√©tendent livrer partout au Canada, mais qu'en r√©alit√©, elles ne desservent que les grandes villes d'Ontario ou du Qu√©bec. Le Canada est un pays incroyablement vaste, avec des degr√©s divers de logistique qui ne permettent pas toujours √† un fleuriste local ou au courrier d'atteindre votre destinataire √† temps. C'est pourquoi il est n√©cessaire de bien conna√ģtre les forces et les faiblesses de chaque entreprise avant de faire son choix.

Les principaux sites pour envoyer des fleurs à Canada



Photo issue du site justflowers.com

A propos de Just Flowers:

Just Flowers est une soci√©t√© r√©put√©e qui existe depuis longtemps et qui a commenc√© avant m√™me l'√®re d'Internet. Elle est habitu√©e √† traiter une grande vari√©t√© de commandes dans divers pays. Leur r√©seau floral canadien est particuli√®rement efficace, capable d'atteindre n'importe quelle ville ou village au Canada. Ils disposent d'un outil utile de recherche du code postal canadien au cas o√Ļ vous auriez besoin de trouver celui de votre destinataire. En cas de livraison en main propre par un fleuriste, les frais de livraison s'√©l√®vent √† $9.99, tandis que la livraison postale co√Ľte $4.99. Just Flowers re√ßoit r√©guli√®rement de bonnes critiques de ses clients.

Photo issue du site flowersfast.com

A propos de Flowers Fast:

Flowersfast, comme son nom l'indique, est capable de livrer vos fleurs le jour m√™me o√Ļ vous les commandez, partout au Canada, √† condition que vous finalisiez votre commande avant midi. De plus, avant de passer la commande, vous pouvez sp√©cifier une fleur ou une couleur particuli√®re que vous souhaitez voir figurer dans votre arrangement floral, et le fleuriste s'efforcera de vous satisfaire. Malgr√© le "look and feel" relativement ancien du site, Flowerfast est en activit√© depuis longtemps et livrera vos fleurs √† temps partout au Canada.

Photo issue du site canadaflowers.ca

A propos de Canada Flowers:

Canada Flowers propose la livraison le jour m√™me dans tout le pays, et s'associe √† FTD pour envoyer des bouquets aux √Čtats-Unis, au Royaume-Uni ou en France. Ils offrent actuellement 10 % sur les bouquets d'automne avec un code de r√©duction. En plus des bouquets, Canada Flowers offre √©galement divers accessoires comme du chocolat et du vin, des ours en peluche et des ballons. Les cartes-cadeaux ne sont pas fournies, mais vous pouvez envoyer un message avec vos fleurs. Les frais de livraison s'√©l√®vent √† 14 dollars, et ne sont mentionn√©s qu'en toute fin de commande.

Photo issue du site bloomex.ca

A propos de Bloomex:

Bloomex fournit une grande vari√©t√© de bouquets avec des prix tr√®s comp√©titifs √† partir de moins de $25. Vous pouvez envoyer divers cadeaux avec vos fleurs, comme des ballons ou des ours en peluche, des chocolats ou du vin. Les fleurs sont exp√©di√©es par la poste, avec un co√Ľt de livraison de $14.99. Vous pouvez choisir d'√©crire gratuitement votre message sur le bordereau de livraison ou s√©lectionner une carte de v¬úux √† partir de $3.99. A noter que vous devrez payer votre commande avant de pouvoir inscrire votre message au destinataire.

Photo issue du site 1800flowers.com

A propos de 1-800-Flowers:

1800Flowers est une soci√©t√© bien connue qui op√®re aux √Čtats-Unis et au Canada. Gr√Ęce √† la taille de leur r√©seau de fleuristes, ils sont en mesure de livrer dans la plupart des villes du Canada. Les frais de livraison s'√©l√®vent √† $19.98. Un message et une signature gratuits peuvent √™tre ajout√©s √† vos fleurs. Plusieurs accessoires sont propos√©s lors du passage √† la caisse, notamment des chocolats Godiva, des peluches, des ballons et des billets de cin√©ma num√©rique.

Photo issue du site canadianflowerdelivery.com

A propos de Canadian Flower Delivery:

Canadian Flower Delivery est un fleuriste affili√© √† FTD qui a l'avantage de livrer vos bouquets partout au Canada. Le prix de d√©part est un peu inf√©rieur √† $50, mais il offre une carte de v¬úux gratuite. Peu d'accessoires sont disponibles, hormis des ballons, un ours en peluche ou une bo√ģte de chocolats. La livraison est effectu√©e en personne par un fleuriste pour $14.95. La navigation sur le site est agr√©able et la livraison est disponible dans tout le Canada, y compris les territoires.

Photo issue du site 1stinflowers.com

A propos de 1st in Flowers:

1st in Flowers propose un catalogue pour le Canada, mais livre principalement les grandes villes d'Ontario et de Colombie Britannique. Elle est affiliée à FTD et Teleflora. Les frais de livraison s'élèvent à $20.99.

Photo issue du site fromyouflowers.com

A propos de From You Flowers:

En partenariat avec des fleuristes canadiens, From You Flowers dispose d'une large sélection de bouquets qui peuvent être envoyés dans la plupart des villes et états canadiens. Aucun accessoire n'est disponible pour la livraison au Canada. Les frais de livraison s'élèvent à $14.99. From You Flowers fournit gratuitement une carte de voeux thématique selon vos préférences (anniversaire, naissance, mariage, etc.) avec vos fleurs.